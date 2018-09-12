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Никто не может в одиночку дать гарантии безопасности КНДР, заявил глава КНР
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Никто не может в одиночку дать гарантии безопасности КНДР, заявил глава КНР 

РИА Новости 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Ни одна страна не может в одиночку дать гарантии безопасности КНДР, нужны международные усилия, Россия и Китай готовы к такой работе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Я считаю, что ни одна страна не может в одиночку обеспечить такую гарантию. Нужны совместные усилия со стороны международного сообщества. Думаю, с нашей стороны и со стороны России такое желание есть. Мы будем в свою очередь продвигать наши усилия, но необходимы совместные гарантии международного сообщества", — заявил он на пленарном заседании ВЭФ.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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