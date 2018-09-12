Никто не может в одиночку дать гарантии безопасности КНДР, заявил глава КНР

"Я считаю, что ни одна страна не может в одиночку обеспечить такую гарантию. Нужны совместные усилия со стороны международного сообщества. Думаю, с нашей стороны и со стороны России такое желание есть. Мы будем в свою очередь продвигать наши усилия, но необходимы совместные гарантии международного сообщества", — заявил он на пленарном заседании ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.