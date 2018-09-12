На родине Мао Цзэдуна побывала «Советская Сибирь»

Чанша встретила нас дождиком и апрельским прохладным бризом — погоду в столице провинции Хунань определяет дыхание полноводной Сянцзян.

История города насчитывает несколько тысяч лет. В Чанше был найден железный меч, датируемый 500 годом до нашей эры. Но особенно заинтересовал другой период, ближе к нашему времени. Именно здесь, в Чанше, началась политическая биография Великого кормчего — Мао Цзэдуна

Он родился в небольшом селении недалеко от столицы провинции. В 1913 году поступил в Хунаньский пединститут (тогда педагогическое училище) и после его окончания работал учителем. Это было начало 20-х годов XX века, когда в стране бушевали антиимпериалистические волнения. Китай был накануне великих перемен. Мао Цзэдун принял участие в военной подготовке крестьянства в родной провинции. Он стал одним из отцов КПК. После участия в ожесточенных боях с оппозицией в 1949 году возглавил КНР и почти 28 лет руководил страной, изменив направление и темпы развития ее экономики, задав ей курс на мировое индустриальное лидерство. Именно он поставил перед соотечественниками цель — построение социализма с китайской спецификой.

В 2018 году в Китае отмечают 125-летие со дня рождения Мао Цзэдуна. Рассталась республика со своим вождем в сентябре 1976 года. Граждане КНР продолжают чтить память и учение Мао, считая его основателем обновленного Китая. Имя Мао в Китае — символ справедливости. Благодаря этому политику образование и здравоохранение в стране перестало быть привилегией узкого круга людей, было установлено гендерное равноправие.

Главным памятником вождю в КНР, конечно, является мавзолей Мао Цзэдуна в Пекине. Он занимает более 57 тысяч квадратных метров. На родине Кормчего в 2007 году приняли решение о строительстве грандиозного памятника. Через два года идею воплотили в жизнь.

Сегодня бюст Мао, составленный из более чем восьми тысяч огромных блоков красного гранита, возвышается посреди реки Сянцзян — на Мандариновом (Оранжевом) острове. Вес скульптуры — две тысячи тонн. Один из авторов проекта — скульптор Си Ле Вин сказал в интервью китайским журналистам, что в процессе создания образа 32-летнего Мао была сделана попытка уйти от стереотипов.

И это действительно необычная скульптура. Образ получился невероятно живой. Скульпторы словно вдохнули в камень жизнь. Кажется, даже волосы Мао раздувает речной бриз. Взгляд вождя устремлен в будущее, навстречу течению Сянцзян. Жители города любят гулять у подножия памятника, сюда стремятся попасть туристы.

Сам остров напоминает по форме большой корабль, полный роз, благоухающий мандариновым цветом весной. Здесь в самом деле есть мандариновые сады. Тысячи деревьев, зацветая, окутывают остров нежной, поэтичной дымкой.

Здесь передвигаются иск­лючительно пешком, неторопливо. И мы подумали, что напрасно не захватили с собой томика переводов стихов Мао. В произведениях Кормчего неожиданно, помимо политической риторики, встречаются лирические образы, философия, возникает молодой Мао. Точь-в-точь такой, каким его изобразили скульпторы, — уверенный в прекрасном будущем Китая, каким и был Мао более ста лет назад.

Длина скульптуры молодого Мао на Мандариновом острове составляет

83 метра, ширина —

41 метр, высота —

32 метра. На окружающей памятник площади в 3 500 квадратных метров построен мемориальный комплекс, отображающий революционную деятельность Мао и его соратников, создан Научно-исследовательский институт поэзии и искусства Мао Цзэдуна.

Чанша в цифрах и фактах

Находится на юге Китая.

27 ноября 2017 года в Чанше состоялась пятая встреча координаторов стран БРИКС

Экономика

Входит в двадцатку крупнейших промышленных центров КНР. В городе действует крупный национальный индустриально-технологический парк. Здесь производятся химикаты, сельскохозяйственная техника и оборудование, продукты питания, цемент, резина, керамика, бумага и др.

Чанша активно привлекает иностранные инвестиции. Здесь открыли свои офисы и представительства компании Южной Кореи, Сингапура, Японии, Америки и Европы, работающие в сфере высоких технологий, инновационных производств, пищевой промышленности и услуг.

Наука, образование и культура

В Чанше находится один из ключевых национальных военных университетов страны — Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая.

В городе есть несколько колледжей и университетов, самый известный из которых Хунаньский университет. Он ведет свою историю с 877 года, поэтому в библиотеке вуза можно найти поистине редчайшие древние рукописи. В вузе работает более четырех тысяч преподавателей. Около 46 000 студентов учатся на 23 факультетах университета.

В этих многовековых залах и переходах Хунаньского университета бывает невероятно многолюдно и при этом совершенно тихо. Благоговение вызывает сама история вуза

Они изучают архитектуру, биологию, деловое администрирование, химию, китайский язык и литературу, математику, информатику и электронную инженерию, дизайн, финансы, экономику и торговлю, экологию и машиностроение, искусство, юриспруденцию и многое другое.

На берегу озера Мэйси построен Международный центр культуры и искусства «Мэйсиху», объединяющий большой и малый театры и музей современного искусства.

В городе установлен один из самых высоких в Китае и мире монументов — 99-метровая статуя богини Гуаньинь.

Чанша — центр медиаиндустрии Китая. Здесь снимается одно из самых известных в мире шоу — вокальный конкурс «I Am a Singer».

Транспорт

Основной общественный транспорт — автобусы и метро (запущено в 2014 году).

Чанша — крупный железнодорожный узел, связанный скоростными и высокоскоростными поездами с Уханем, Гуанчжоу и другими центрами Китая.

Международный аэропорт Чанша — Хуанхуа находится примерно в 20 километрах

от центра города и является одним из наиболее загруженных в Китае. Он связывает провинцию с Пекином, Куньмином, Наньнином, Ченду, Гуанчжоу, Ланьчжоу, Фучжоу, Сианем, Урумчи, Шанхаем, Харбином и другими городами КНР, а также другими странами.