Абэ рассказал, что в Японии к 2020 году могут появиться летающие автомобили

"В 2020 году Токио совершенно преобразится ко времени проведения олимпийских и паралимпийских игр. Может быть, даже беспилотные автомобили будут не только ездить по земле, но и станут летающими автомобилями, которые с какого-то момента смогут подниматься в воздух", — сказал Абэ, выступая на ВЭФ.

"Сейчас в Японии начинается новая эпоха, благодаря новому поколению жителей нашей страны, а также благодаря тем людям, которые приезжают к нам со всего мира", — добавил он.

Абэ пригласил российскую молодежь в Японию. «Живите, учитесь, работайте и создавайте новую Японию вместе с ее жителями», — пригласил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.