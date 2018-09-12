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Си Цзиньпин призвал к терпению при решении ядерной проблемы КНДР
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Си Цзиньпин призвал к терпению при решении ядерной проблемы КНДР 

РИА Новости 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
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