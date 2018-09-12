Си Цзиньпин назвал перспективной идею энергокольца в северо-восточной Азии

ВЛАДИВОСТОК , 12 сен — РИА Новости . Идея Монголии о реализации проекта энергетического суперкольца в северо-восточной Азии является грандиозной и перспективной, но необходимо определить ее целесообразность, заявил председатель КНР Си Цзинпьин на Восточном экономическом форуме.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, выступая на ВЭФ, призвал как можно скорее приступить к реализации проекта энергетического суперкольца в северо-восточной Азии.

"То, что было озвучено сегодня по поводу программы, это очень грандиозная и перспективная программа. Сейчас самое главное — определить ее целесообразность, чтобы практическим путем продвигать эту инициативу. Мы сейчас активно это продвигаем", — заявил Си Цзинпьин, комментируя предложения монгольского президента.

Он добавил, что, с точки зрения географии, Китай, Россия и Монголия нуждаются в сотрудничестве.

Президент Монголии предложил создать организацию, где были бы представлены все шесть стран северо-восточной Азии (РФ, Китай, Монголия, Япония, Южная Корея, КНДР), которые будут заинтересованы в успешной реализации проекта энергетической суперсети. Он заявил, что Монголия готова сотрудничать по строительству газопровода из РФ в Китай через свою территорию.