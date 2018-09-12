Абэ выразил надежду, что КНДР воспользуется шансом диалога с США

"Благодаря смелому решению президента (США Дональда) Трампа, отношения между Северной̆ Кореей и мировым сообществом начинают в значительной мере изменяться. Хотелось бы, чтобы Северная Корея непременно воспользовалась этим шансом", — сказал Абэ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.