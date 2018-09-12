Китай готов со странами вдоль «Пояса и пути» совместно пользоваться пространственной информацией

Наньнин, 12 сентября / Синьхуа / — Китайская сторона готова со странами вдоль «Пояса и пути» совместно пользоваться пространственной информацией.

Такие высказывания сделал заместитель главы Государственного космического управления КНР У Яньхуа на днях на форуме развития коридора пространственной информации Китай-АСЕАН в рамках «Пояса и пути», состоявшемся в городе Наньнин, административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.

По словам чиновника, орбитальная спутниковая группировка Китая в данный момент составляет более 200 космических аппаратов, которые включают спутники связи, спутники дистанционного зондирования, навигационные и научные спутники.

Пространственная информация, как напомнил он, ускоренными темпами, интегрируется с высокими технологиями обработки больших данных, облачных вычислений и интернета-вещей и стала доступной для стран АСЕАН.

Организаторами форума выступили Государственное космическое управление КНР и администрация района. Мероприятие нацелено на продвижение строительства коридора пространственной информации в странах АСЕАН и применения китайских космических технологий и достижений в сфере социально-экономического развития этих стран.