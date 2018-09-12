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Китай готов со странами вдоль «Пояса и пути» совместно пользоваться пространственной информацией
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Китай готов со странами вдоль «Пояса и пути» совместно пользоваться пространственной информацией 

ИА Синьхуа 12 сентября 2018
Наньнин, 12 сентября /Синьхуа/ — Китайская сторона готова со странами вдоль «Пояса и пути» совместно пользоваться пространственной информацией.
Такие высказывания сделал заместитель главы Государственного космического управления КНР У Яньхуа на днях на форуме развития коридора пространственной информации Китай-АСЕАН в рамках «Пояса и пути», состоявшемся в городе Наньнин, административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.
По словам чиновника, орбитальная спутниковая группировка Китая в данный момент составляет более 200 космических аппаратов, которые включают спутники связи, спутники дистанционного зондирования, навигационные и научные спутники.
Пространственная информация, как напомнил он, ускоренными темпами, интегрируется с высокими технологиями обработки больших данных, облачных вычислений и интернета-вещей и стала доступной для стран АСЕАН.
Организаторами форума выступили Государственное космическое управление КНР и администрация района. Мероприятие нацелено на продвижение строительства коридора пространственной информации в странах АСЕАН и применения китайских космических технологий и достижений в сфере социально-экономического развития этих стран.
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