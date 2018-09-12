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Абэ: Отношения Японии и России таят в себе безграничные возможности
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Абэ: Отношения Японии и России таят в себе безграничные возможности 

Мир24 + ещё 1 12 сентября 2018
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уверен, что японско-российские отношения таят в себе безграничные возможности. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.
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