Дальний Восток в этом году посетят 700 тысяч туристов из Китая

"Количество зарубежных поездок туристов из Китая за год может достигнуть 5 миллиардов. Если говорить о числе туристов, которые посетят Дальний Восток, то этот показатель 700 тысяч человек", — сказала она.

Ван Пин отметила, что граждане Китая хотят путешествовать за пределы своей страны. И с учетом их количества они представляют огромный туристический потенциал, особенно если представить, сколько денег они могут потратить в местах своих поездок.

"Мы общаемся Министерством по развитию Дальнего Востока и видим, как много делается. Китайские туристы едут на Дальний Восток, компании и корпорации приходят на Дальний Восток и начинают инвестировать родства в новые проекты, в том числе, связанные с туризмом. Это очень важно для развития туристических отношений", — считает представитель китайского туризма.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.