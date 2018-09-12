Ли Си провел встречу с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн 

Веллингтон, 12 сентября /Синьхуа/ — Член Политбюро ЦК КПК, секретарь Комитета КПК провинции Гуандун Ли Си 10 сентября провел в Веллингтоне встречу с лидером Лейбористской партии, премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.
Ли Си отметил, что с 2017 года генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр КНР Ли Кэцян неоднократно встречались с Д. Ардерн, стороны достигли важного консенсуса по дальнейшему развитию двусторонних отношений. В настоящее время под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи Китай углубленно реализует концепцию развития, в центре которого — народ, твердо придерживается новых идей о развитии, углубляет реформы, расширяет открытость, содействует высококачественному экономическому развитию. КНР готова углубить политическое взаимодоверие с новозеландской стороной, расширить экономическое сотрудничество с ней, а также развивать деловое взаимодействие между провинцией Гуандун и Новой Зеландией. Д. Ардерн, в свою очередь, заявила, что Веллингтон и Пекин схожи в своем стремлении к улучшению благосостояния народа, охране окружающей среды и содействию скоординированному развитию, стратегии развития двух сторон хорошо сочетаются друг с другом, имеется обширное пространство для межгосударственного сотрудничества. Новозеландская сторона готова интенсифицировать сотрудничество с КНР в сферах торговли, экономики, туризма и инноваций, укрепить межпартийные контакты, углубить деловое сотрудничество с провинцией Гуандун, совместно содействовать развитию двусторонних отношений.
По приглашению правительства Новой Зеландии 10-12 сентября Ли Си во главе делегации КПК посетил Новую Зеландию с дружественным визитом. —0—