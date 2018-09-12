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Бизнесмен Хуан Сэню будет продвигать южноуральские товары в Китае
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Бизнесмен Хуан Сэню будет продвигать южноуральские товары в Китае 

АиФ + ещё 3 12 сентября 2018
Фото: АиФ
Бизнесмен Хуан Сэню будет продвигать южноуральские товары в Китае в качестве доверенного лица Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, сообщили в пресс-службе ЮУТПП.
Президент ЮУТПП Федор Дегтярев назначил нового представителя Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в Китае. Им стал предприниматель из провинции Хэйлунцзян Хуан Сэню. Его кандидатура была рекомендована Ассоциацией глав городов Китая и поддержана правительством провинции Хэйлунцзян. Нового представителя познакомили с активом палаты и вручили ему доверенность.
Добавим, что одним из первых совместных проектов с китайской стороной станет создание для китайских партнеров банка данных о товарах и услугах Челябинской области.
Напомним, что внешнеторговый оборот Челябинской области с Китаем увеличился более чем в 1,5 раза (68%) к уровню 2017 года.
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