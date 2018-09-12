Бизнесмен Хуан Сэню будет продвигать южноуральские товары в Китае

Бизнесмен Хуан Сэню будет продвигать южноуральские товары в Китае в качестве доверенного лица Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, сообщили в пресс-службе ЮУТПП.

Президент ЮУТПП Федор Дегтярев назначил нового представителя Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в Китае. Им стал предприниматель из провинции Хэйлунцзян Хуан Сэню. Его кандидатура была рекомендована Ассоциацией глав городов Китая и поддержана правительством провинции Хэйлунцзян. Нового представителя познакомили с активом палаты и вручили ему доверенность.

Добавим, что одним из первых совместных проектов с китайской стороной станет создание для китайских партнеров банка данных о товарах и услугах Челябинской области.

Напомним, что внешнеторговый оборот Челябинской области с Китаем увеличился более чем в 1,5 раза (68%) к уровню 2017 года.