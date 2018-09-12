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Россия и Китай проложили тоннель под Амуром для будущего газопровода
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Россия и Китай проложили тоннель под Амуром для будущего газопровода 

РИА Новости + ещё 2 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 12 сен — РИА Новости. Российские и китайские специалисты завершили прокладку трансграничного тоннеля под рекой Амур для восточной ветки строящегося газопровода для будущих поставок из РФ в КНР, сейчас рабочие уже приступили к монтажным работам внутри тоннеля, говорится на сайте китайской компании CNPC.
Отмечается, что построенный методом щитовой проходки тоннель расположен в районе города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян на границе двух стран.
"Для Китая это первый реализованный проект трансграничного тоннеля, построенного щитовым методом", — говорится в заявлении.
Сообщается, что «тоннель начинается в приграничной зоне на территории Китая, проходит под рекой Амур и соединяется с колодцем на территории РФ».
По договору между ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), китайская сторона построит подводные переходы через реку Амур на основной и резервной нитках газопровода. Переходы будут сооружены методом микротоннелирования. На стороне Китая появятся стартовые котлованы, на стороне России — приемные.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт.
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