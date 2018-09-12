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Россия и КНДР планируют созвать межправкомиссию в первой половине 2019 года
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Россия и КНДР планируют созвать межправкомиссию в первой половине 2019 года 

РИА Новости 12 сентября 2018
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Россия и КНДР планируют созвать межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в первой половине 2019 года, сообщил РИА Новости заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.
Он принимал участие во встрече нового сопредседателя комиссии, главы министерства Александра Козлова с министром внешнеэкономических связей КНДР Кимом Ён Чжэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Обсуждалась повестка дня межправкомиссии РФ и КНДР… Стороны договорились, что заседание состоится в первой половине 2019 года, ну а дата будет определена в рабочем порядке. Наш министр предложил провести где-то на Дальнем Востоке", — сказал Крутиков.
На встрече во Владивостоке Козлов и Ким Ён Чжэ, по словам Крутикова, обсудили также вопросы, связанные с трудовой деятельностью северокорейских граждан на территории России, вопросы взаимоотношений банков в части расчетов, вопросы, связанные со строительством моста через реку Туманган на границе двух стран.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Козлов не стал давать комментариев после встречи, так же как и его северокорейский партнер Ким Ён Чжэ.
Восьмое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР прошло в Пхеньяне 21-22 марта. В делегацию России входили представители Минэкономразвития, МИД, Минтруда, Минобрнауки, Минтранса, МВД, Минприроды, Росрыболовства, других организаций и ведомств.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
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