Владивосток, 12 сентября /Синьхуа/ — РФ и Китай «на фоне любых сложностей будут теснее взаимодействовать, поддерживать экономическое развитие и совместные проекты», заявил во вторник глава российского Внешэкономбанка /ВЭБ/ Игорь Шувалов в интервью корр. Синьхуа на полях Восточного экономического форума.
"Мировая торговля переживает очень сложное время", США и их союзникам выгодно корректировать правила международной торговли, считает председатель ВЭБ. «Россия выступает на стороне ВТО и совершенствования принципов ее работы, за глобальную конкуренцию по принципам международного права. В данном случае РФ и КНР будут друг друга в этом поддерживать», — подчеркнул он.
"Россия и Китай должны торговать между собой, используя возможности двух стран, через российские и китайские кредитные организации, каналы проведения средств, используя национальные денежные единицы — юань и рубль", — считает И. Шувалов.
За последние четыре года Россия и Китай прошли огромный путь развития двусторонних отношений, отметил глава ВЭБ. «В целом мы сделали очень много и профинансировали огромное число новых проектов, но надо делать еще быстрее и амбициознее», — указал И. Шувалов, отметив, что РФ и КНР могут не только стратегически дополнять друг друга, но и осваивать рынки третьих стран.
"У нас очень хорошо развиваются отношения с КНР: и между нашими главными регуляторами — национальными банками, и между министерствами финансов, и между коммерческими банками, и между банками развития. Мы удовлетворены этим сотрудничеством", — добавил он.
Восточный экономический форум во вторник в четвертый раз открылся во Владивостоке. —0—