Ещё
Эксклюзив: На фоне любых сложностей Россия и Китай будут теснее взаимодействовать и поддерживать совместные проекты — глава ВЭБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня

Эксклюзив: На фоне любых сложностей Россия и Китай будут теснее взаимодействовать и поддерживать совместные проекты — глава ВЭБ 

ИА Синьхуа + ещё 1 12 сентября 2018
Владивосток, 12 сентября /Синьхуа/ — РФ и Китай «на фоне любых сложностей будут теснее взаимодействовать, поддерживать экономическое развитие и совместные проекты», заявил во вторник глава российского Внешэкономбанка /ВЭБ/ Игорь Шувалов в интервью корр. Синьхуа на полях Восточного экономического форума.
"Мировая торговля переживает очень сложное время", США и их союзникам выгодно корректировать правила международной торговли, считает председатель ВЭБ. «Россия выступает на стороне ВТО и совершенствования принципов ее работы, за глобальную конкуренцию по принципам международного права. В данном случае РФ и КНР будут друг друга в этом поддерживать», — подчеркнул он.
"Россия и Китай должны торговать между собой, используя возможности двух стран, через российские и китайские кредитные организации, каналы проведения средств, используя национальные денежные единицы — юань и рубль", — считает И. Шувалов.
За последние четыре года Россия и Китай прошли огромный путь развития двусторонних отношений, отметил глава ВЭБ. «В целом мы сделали очень много и профинансировали огромное число новых проектов, но надо делать еще быстрее и амбициознее», — указал И. Шувалов, отметив, что РФ и КНР могут не только стратегически дополнять друг друга, но и осваивать рынки третьих стран.
"У нас очень хорошо развиваются отношения с КНР: и между нашими главными регуляторами — национальными банками, и между министерствами финансов, и между коммерческими банками, и между банками развития. Мы удовлетворены этим сотрудничеством", — добавил он.
Восточный экономический форум во вторник в четвертый раз открылся во Владивостоке. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Пхеньяне состоялось факельное шествие молодежи Китай и Япония должны усиливать тенденцию улучшения и развития двусторонних отношений -- Ли Кэцян Ли Чжаньшу посетил КНДР с визитом и принял участие в мероприятиях по случаю 70-летия основания КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях36
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу100
Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей35
«*** вам, а не российских граждан»286
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен74
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
00:23
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Политика Ближний Восток
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение