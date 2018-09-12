Эксклюзив: На фоне любых сложностей Россия и Китай будут теснее взаимодействовать и поддерживать совместные проекты — глава ВЭБ

"Мировая торговля переживает очень сложное время", США и их союзникам выгодно корректировать правила международной торговли, считает председатель ВЭБ. «Россия выступает на стороне ВТО и совершенствования принципов ее работы, за глобальную конкуренцию по принципам международного права. В данном случае РФ и КНР будут друг друга в этом поддерживать», — подчеркнул он.

"Россия и Китай должны торговать между собой, используя возможности двух стран, через российские и китайские кредитные организации, каналы проведения средств, используя национальные денежные единицы — юань и рубль", — считает И. Шувалов.

За последние четыре года Россия и Китай прошли огромный путь развития двусторонних отношений, отметил глава ВЭБ. «В целом мы сделали очень много и профинансировали огромное число новых проектов, но надо делать еще быстрее и амбициознее», — указал И. Шувалов, отметив, что РФ и КНР могут не только стратегически дополнять друг друга, но и осваивать рынки третьих стран.

"У нас очень хорошо развиваются отношения с КНР: и между нашими главными регуляторами — национальными банками, и между министерствами финансов, и между коммерческими банками, и между банками развития. Мы удовлетворены этим сотрудничеством", — добавил он.

Восточный экономический форум во вторник в четвертый раз открылся во Владивостоке. —0—