СМИ: торговые войны могут обособить США от интегрирующейся экономики всей Азии

ПЕКИН, 12 сентября. / ТАСС /. Усиливающиеся противоречия и торговые войны между Китаем Соединенными Штатами могут привести к перераспределению глобальных цепочек поставок и сформировать более обособленную от американского региона азиатскую экономическую систему с динамично протекающими внутренними интеграционными процессами. Такую точку зрения высказали в среду обозреватели китайской газеты Global Times.

"Для того чтобы избежать потрясений в сфере торговли [в результате трений с США], странам Азии следует объединить усилия и активизировать сотрудничество за счет региональных механизмов. Если и спрос, и предложение будут формироваться в Азии, жители региона смогут больше полагаться на собственные силы", — говорится в статье Global Times — структурного подразделения «Жэньминь жибао».

Авторы отмечают, что экономика региона по-прежнему находится в большой зависимости от Соединенных Штатов, выступающих в качестве крупнейшего потребительского рынка в мире.

"Когда американский президент Дональд Трамп нанес первый удар, объявив о введении 25-процентных пошлин на китайские товары, его односторонние действия нарушили существующий региональный баланс. Благодаря этому у всей Азии появилась благоприятная возможность подумать о трансформации торговой модели", — подчеркивают обозреватели газеты.

По их словам, Китай как крупнейшая азиатская экономика вполне способен обеспечить эффективное перераспределение товарных потоков, в первую очередь путем упрощения торговых процедур и стимулирования государственных закупок на огромном пространстве, охватывающем территорию членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их партнеров — Республику Корея, Японию, а также прочих стран.

"Региональное сотрудничество способно оттеснить китайско-американские торговые войны на второй план. Более того, такая кооперация станет стимулом к усилению интеграции в Азии — процессу, который распространится на большее количество направлений. К примеру, это может привести к созданию единой [азиатской] валюты, формированию новой системы [общественной] безопасности [в регионе]", — резюмируют авторы статьи.