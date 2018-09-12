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СМИ: торговые войны могут обособить США от интегрирующейся экономики всей Азии
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СМИ: торговые войны могут обособить США от интегрирующейся экономики всей Азии 

ТАСС 12 сентября 2018
ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Усиливающиеся противоречия и торговые войны между Китаем и Соединенными Штатами могут привести к перераспределению глобальных цепочек поставок и сформировать более обособленную от американского региона азиатскую экономическую систему с динамично протекающими внутренними интеграционными процессами. Такую точку зрения высказали в среду обозреватели китайской газеты Global Times.
"Для того чтобы избежать потрясений в сфере торговли [в результате трений с США], странам Азии следует объединить усилия и активизировать сотрудничество за счет региональных механизмов. Если и спрос, и предложение будут формироваться в Азии, жители региона смогут больше полагаться на собственные силы", — говорится в статье Global Times — структурного подразделения «Жэньминь жибао».
Авторы отмечают, что экономика региона по-прежнему находится в большой зависимости от Соединенных Штатов, выступающих в качестве крупнейшего потребительского рынка в мире.
"Когда американский президент Дональд Трамп нанес первый удар, объявив о введении 25-процентных пошлин на китайские товары, его односторонние действия нарушили существующий региональный баланс. Благодаря этому у всей Азии появилась благоприятная возможность подумать о трансформации торговой модели", — подчеркивают обозреватели газеты.
По их словам, Китай как крупнейшая азиатская экономика вполне способен обеспечить эффективное перераспределение товарных потоков, в первую очередь путем упрощения торговых процедур и стимулирования государственных закупок на огромном пространстве, охватывающем территорию членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их партнеров — Республику Корея, Японию, а также прочих стран.
"Региональное сотрудничество способно оттеснить китайско-американские торговые войны на второй план. Более того, такая кооперация станет стимулом к усилению интеграции в Азии — процессу, который распространится на большее количество направлений. К примеру, это может привести к созданию единой [азиатской] валюты, формированию новой системы [общественной] безопасности [в регионе]", — резюмируют авторы статьи.
ТАСС: последние новости
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