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Лавров считает, что экономика КНР скоро может стать первой в мире по показателю ВВП
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Лавров считает, что экономика КНР скоро может стать первой в мире по показателю ВВП 

ТАСС 12 сентября 2018
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Китай в скором времени будет лидировать в мире по показателю внутреннего валового продукта (ВВП). Такое мнение высказал в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Форуме молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в рамках четвертого Восточного экономического форума.
"Формируется другой миропорядок по сравнению с тем, в котором Соединенные Штаты привыкли действовать по своему усмотрению и при этом не встречали мало-мальски значимого противодействия. Сейчас эти времена уходят. Паритет покупательной способности Китая уже вышел на первое место среди экономик мира. Я думаю, что скоро это произойдет и по показателю валового внутреннего продукта", — отметил министр.
"Развивается также бурными темпами Индия. Латинская Америка тоже хочет иметь свой голос, свою идентичность", — добавил он.
По оценкам Международного валютного фонда, по показателю ВВП на текущий момент лидируют США, Китай — на втором месте.
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