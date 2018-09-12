Лавров считает, что экономика КНР скоро может стать первой в мире по показателю ВВП

ВЛАДИВОСТОК , 12 сентября. / ТАСС /. Китай в скором времени будет лидировать в мире по показателю внутреннего валового продукта (ВВП). Такое мнение высказал в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров , выступая на Форуме молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в рамках четвертого Восточного экономического форума.

"Формируется другой миропорядок по сравнению с тем, в котором Соединенные Штаты привыкли действовать по своему усмотрению и при этом не встречали мало-мальски значимого противодействия. Сейчас эти времена уходят. Паритет покупательной способности Китая уже вышел на первое место среди экономик мира. Я думаю, что скоро это произойдет и по показателю валового внутреннего продукта", — отметил министр.

"Развивается также бурными темпами Индия. Латинская Америка тоже хочет иметь свой голос, свою идентичность", — добавил он.