США добавили еще одну российскую компанию в санкционные списки по КНДР 

Вашингтон расширил санкции в отношении Северной Кореи. В результате в список рестрикций попала российская компания Volasys Silver Star из Владивостока, передает агентство Reuters.
Американские власти наложили ограничительные меры дополнительно на одного гражданина КНДР и китайскую компанию Yanbian Silverstar Network Technology.
Ранее в санкционный перечень попала российская судоходная фирма «Профинет» и ее генеральный директор Василий Колчанов. Минфин США утверждает, что эта компания, работающая во Владивостоке, Находке и Славянске, оказывала бункеровочные услуги нефтяным судам под флагом Северной Кореи, попадающим под санкции.