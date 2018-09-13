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США добавили еще одну российскую компанию в санкционные списки по КНДР
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США добавили еще одну российскую компанию в санкционные списки по КНДР 

Российская Газета + ещё 20 13 сентября 2018
Фото: Российская Газета
Вашингтон расширил санкции в отношении Северной Кореи. В результате в список рестрикций попала российская компания Volasys Silver Star из Владивостока, передает агентство Reuters.
Американские власти наложили ограничительные меры дополнительно на одного гражданина КНДР и китайскую компанию Yanbian Silverstar Network Technology.
Ранее в санкционный перечень попала российская судоходная фирма «Профинет» и ее генеральный директор Василий Колчанов. Минфин США утверждает, что эта компания, работающая во Владивостоке, Находке и Славянске, оказывала бункеровочные услуги нефтяным судам под флагом Северной Кореи, попадающим под санкции.
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