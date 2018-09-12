Детеныш бесперой морской свиньи в провинции Хубэй

Ухань, 11 сентября / Синьхуа / — На фото — бесперые морские свиньи в Институте гидробиологии Китайской академии наук , который расположен в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай /. Детеныш бесперой морской свиньи родился здесь 2 июня 2018 года. Фотографии Синьхуа/Цзинь Ливан

Ухань, 11 сентября /Синьхуа/ — На фото — бесперые морские свиньи в Институте гидробиологии Китайской академии наук, который расположен в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Детеныш бесперой морской свиньи родился здесь 2 июня 2018 года. Фотографии Синьхуа/Цзинь Ливан

Ухань, 11 сентября /Синьхуа/ — На фото — бесперые морские свиньи в Институте гидробиологии Китайской академии наук, который расположен в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Детеныш бесперой морской свиньи родился здесь 2 июня 2018 года. Фотографии Синьхуа/Цзинь Ливан

Ухань, 11 сентября /Синьхуа/ — На фото — бесперые морские свиньи в Институте гидробиологии Китайской академии наук, который расположен в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Детеныш бесперой морской свиньи родился здесь 2 июня 2018 года. Фотографии Синьхуа/Цзинь Ливан

Ухань, 11 сентября /Синьхуа/ — На фото — бесперые морские свиньи в Институте гидробиологии Китайской академии наук, который расположен в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Детеныш бесперой морской свиньи родился здесь 2 июня 2018 года. Фотографии Синьхуа/Цзинь Ливан

Ухань, 11 сентября /Синьхуа/ — На фото — бесперые морские свиньи в Институте гидробиологии Китайской академии наук, который расположен в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Детеныш бесперой морской свиньи родился здесь 2 июня 2018 года. Фотографии Синьхуа/Цзинь Ливан

Ухань, 11 сентября /Синьхуа/ — На фото — бесперые морские свиньи в Институте гидробиологии Китайской академии наук, который расположен в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Детеныш бесперой морской свиньи родился здесь 2 июня 2018 года. Фотографии Синьхуа/Цзинь Ливан

Ухань, 11 сентября /Синьхуа/ — На фото — бесперые морские свиньи в Институте гидробиологии Китайской академии наук, который расположен в городе Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Детеныш бесперой морской свиньи родился здесь 2 июня 2018 года. Фотографии Синьхуа/Цзинь Ливан