Осенние полевые работы и уборка урожая в Китае 

Пекин, 11 сентября /Синьхуа/ — В начале осени крестьяне по всему Китаю заняты полевыми работами и уборкой урожая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 11 сентября /Синьхуа/ — В начале осени крестьяне по всему Китаю заняты полевыми работами и уборкой урожая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 11 сентября /Синьхуа/ — В начале осени крестьяне по всему Китаю заняты полевыми работами и уборкой урожая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 11 сентября /Синьхуа/ — В начале осени крестьяне по всему Китаю заняты полевыми работами и уборкой урожая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 11 сентября /Синьхуа/ — В начале осени крестьяне по всему Китаю заняты полевыми работами и уборкой урожая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 11 сентября /Синьхуа/ — В начале осени крестьяне по всему Китаю заняты полевыми работами и уборкой урожая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 11 сентября /Синьхуа/ — В начале осени крестьяне по всему Китаю заняты полевыми работами и уборкой урожая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 11 сентября /Синьхуа/ — В начале осени крестьяне по всему Китаю заняты полевыми работами и уборкой урожая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 11 сентября /Синьхуа/ — В начале осени крестьяне по всему Китаю заняты полевыми работами и уборкой урожая. Фотографии Синьхуа