Соляные бассейны в провинции Хэбэй 

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Китай и Япония должны усиливать тенденцию улучшения и развития двусторонних отношений -- Ли Кэцян

Ли Чжаньшу посетил КНДР с визитом и принял участие в мероприятиях по случаю 70-летия основания КНДР