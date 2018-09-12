Соляные бассейны в провинции Хэбэй 

Шицзячжуан, 11 сентября /Синьхуа/ — На фото — соляные бассейны в городском округе Таншань /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Шицзячжуан, 11 сентября /Синьхуа/ — На фото — соляные бассейны в городском округе Таншань /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Шицзячжуан, 11 сентября /Синьхуа/ — На фото — соляные бассейны в городском округе Таншань /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Шицзячжуан, 11 сентября /Синьхуа/ — На фото — соляные бассейны в городском округе Таншань /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Шицзячжуан, 11 сентября /Синьхуа/ — На фото — соляные бассейны в городском округе Таншань /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо