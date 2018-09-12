Ещё
Китайский беспилотный батискаф опустился на рекордную глубину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня

Китайский беспилотный батискаф опустился на рекордную глубину 

Свободная пресса 12 сентября 2018
Фото: Свободная пресса
Китайский беспилотный батискаф «Хайлун-11000» в ходе испытаний, которые проходили на северо-западе Тихого океана, установил рекорд погружения на глубину 5 630 метров.
Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн» со ссылкой на официальное сообщение Министерства природных ресурсов КНР, испытания показали, что погружения прошли благополучно, а батискаф имеет прекрасные функциональные возможности для глубоководных исследований.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что что в 2017 году китайский батискаф «Цзяолун» совершил погружение в Марианскую впадину — Бездну Челленджера. Глубина, до которой спустился батискаф, составила тогда 4 811 метров.
Справка «СП»
Батискаф «Хайлун-11000» рассчитан на погружение на глубину до 11 тысяч метров. Испытания по погружению на эту глубину должны завершиться к 2020 году.
Китай, новости: В Китае разрабатывают беспилотную подводную лодку
О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
В Китае провели исследование светового загрязнения при помощи спутника Поклонская прокомментировала грядущую потерю статуса главы комиссии Госдумы Бузова устроила алкогольную вечеринку на борту самолета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях37
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу106
Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей35
«*** вам, а не российских граждан»287
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен75
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
00:23
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Политика Ближний Восток
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение