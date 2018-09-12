Китайский беспилотный батискаф опустился на рекордную глубину

Китайский беспилотный батискаф «Хайлун-11000» в ходе испытаний, которые проходили на северо-западе Тихого океана, установил рекорд погружения на глубину 5 630 метров.

Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн» со ссылкой на официальное сообщение Министерства природных ресурсов КНР , испытания показали, что погружения прошли благополучно, а батискаф имеет прекрасные функциональные возможности для глубоководных исследований.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что что в 2017 году китайский батискаф «Цзяолун» совершил погружение в Марианскую впадину — Бездну Челленджера. Глубина, до которой спустился батискаф, составила тогда 4 811 метров.

Справка «СП»

Батискаф «Хайлун-11000» рассчитан на погружение на глубину до 11 тысяч метров. Испытания по погружению на эту глубину должны завершиться к 2020 году.

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