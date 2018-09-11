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В Сямэне закрылась 20-я китайская Международная торгово-инвестиционная ярмарка
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В Сямэне закрылась 20-я китайская Международная торгово-инвестиционная ярмарка 

ИА Синьхуа 11 сентября 2018
Сямэнь, 11 сентября /Синьхуа/ — Закрытие 20-й китайской Международной торгово-инвестиционной ярмарки состоялось сегодня в Сямэне /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/.
В ярмарке приняли участие представители более 1000 торгово-промышленных организаций и около 5000 предпринимателей из 128 стран и районов мира.
В рамках ярмарки состоялось более 150 различных мероприятий и переговоров, было подписано 1982 инвестиционных проекта на сумму более 527,5 млрд юаней /1 доллСША — 6,85 юаня/. В частности, доля проектов с иностранными инвестициями составила 251 млрд юаней, внешними инвестициями Китая — 67,2 млрд юаней, проекты по региональному сотрудничеству заключены на сумму 184,3 млрд юаней. —0—
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