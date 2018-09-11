Непрерывный интенсивный рост китайской экономики удивил европейцев

«Это заставило меня понять, насколько жители Китая хотят учиться и общаться с людьми по всему миру. Сразу стало очевидно, почему рост китайской экономики полезен для Соединенного Королевства », — говорит путешественник.

Джим О’Нил, недавно назначенный председателем Королевского института международных отношений (также известный как Chatham House), считает, что избавление сотен миллионов людей от нищеты с помощью удивительного экономического роста является самым большим достижением Китая за последние 40 лет. «В Китае поразительно длительный период очень высокого экономического роста, ни в одной стране такого ранее не наблюдалось».

Напомним, в 1977 году валовый внутренний продукт (ВВП) Китая составлял 175 миллиардов долларов, что составляло около 2 процентов от общемирового ВВП. В прошлом году он достиг уже 12 триллионов долларов, что почти в 68 раз больше и составляет 15 процентов от общемирового. За это время Китай переместился с 10-го на второе место в мире, отставая только от США , но опережая при этом Штаты по темпам роста экономики.

Вспоминая свою первую поездку в Китай в 1990 году, Джим О’Нил, тогда еще главный экономист Goldman Sachs Group, сказал, что Пекин выглядел очень слаборазвитым, но все же демонстрировал признаки коммерческого духа, поддерживаемого большим количеством уличных рынков. С тех пор О’Нил побывал в Китае более 30 раз, каждый раз отмечая темпы позитивных изменений в стране.

По объему ВВП Китай занимает второе место в мире после США, но опережая Штаты по темпам роста экономики

В этом году отмечается 40 лет с начала политики реформ и открытости Китая, и О’Нил определяет экономические показатели страны за последние четыре десятилетия как «мощные, трансформационные и в какой то степени всеохватывающие». Так, например, в Китае по сравнению с Великобританией в процентном отношении в четыре раза больше людей, зарабатывающих 40 тысяч долларов в год. Китай не только избавил множество людей от нищеты, но и предоставил им огромные возможности. Национальная администрация туризма Китая сообщает, что в прошлом году туристы из материковой части Китая совершили более 130 миллионов поездок за границу, потратив на это 115,3 миллиарда долларов.

Как незабываемую и поднимающую настроение О’Нил охарактеризовал встречу с китайским туристом во время пешеходной экскурсии на вершину горы Шилтхорн в Швейцарии. Эта вершина — популярная туристическая точка, здесь снимали один из ранних фильмов о Джеймсе Бонде. Чтобы подняться туда, многие выбирают канатную дорогу. Но Джим как настоящий турист решил подняться пешком. «После долгого подъема я был немного уставший и замерший. Но настроение поднялось, когда я услышал великолепный голос китайской дамы, которая пела знаменитую песню The hills are alive из мюзикла „Звуки музыки“, за что получила шквал аплодисментов». О’Нил считает, что этот случай свидетельствует о свободе, которой пользуются китайцы, об их креативности, добавив, что это противоречит представлению о том, что у Китая проблемы с поощрением открытого воображения, искренностью и непосредственностью.

Он отнес экономический успех Китая отчасти к пятилетнему плану, который поддерживает развитие страны в соответствии со стратегическими целями: «Каждые пять лет Китай обозначал свои приоритеты в отношения того, чего он хочет достичь. И придерживается этого принципа до сих пор». По мнению О’Нила, многие страны, особенно развивающиеся, должны взять на вооружение эту идею. Устойчивому росту Китая, считает британский экономист, способствуют усиленная урбанизация страны, ее стремление привлечь прямые иностранные инвестиции и тяга к технологическим изменениям. «Я считаю действительно разумным то, что Китай приветствует прямые иностранные инвестиции, которые позволили стране перенять самые передовые технологии и использовать их в интересах экономики», — подчеркивает О’Нил.

Он также высоко оценивает концепцию лидера КНР Си Цзиньпина о создании сообщества с общим будущим для человечества, заявив, что это, пожалуй, самый важный результат, к которому стремится Аналитический центр Chatham House.

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