Китай выдвинул инициативу безопасных путешествий

Шанхай , 11 сентября / Синьхуа / — В понедельник в Пекине была выдвинута инициатива, целями которой являются повышение осведомленности о безопасных путешествиях и обеспечение гуманитарной помощью во время туристических поездок.

"Инициатива безопасных и ответственных путешествий" была совместно представлена Программой развития ООН /ПРООН/, Китайским международным центром экономических и технических обменов, Китайской академией туризма и компанией Ctrip.

Инициатива делает акцент на устойчивых поездках, повышении поддержки в области безопасности, разработке протоколов действий на случай чрезвычайных ситуаций в сфере путешествий и сокращении рисков для путешественников.

Запуск данного проекта позволил ПРООН по-новому взглянуть на такую сферу как предупреждение рисков и ликвидация последствий стихийных бедствий, сказал глава ПРООН в Китае Аги Верес.

Участники инициативы также совместными усилиями создадут платформу, предоставляющую информацию о стихийных бедствиях и рисках, которая будет функционировать в странах вдоль «Пояса и пути», которые являются популярными туристическими направлениями среди китайских путешественников, сообщил генеральный директор компании Ctrip Сунь Цзе.

Согласно информации Китайской академии туризма, в первой половине 2018 г. китайцы совершили 2,8 млрд туристических поездок внутри страны, что на 11,4 процента больше, чем годом ранее, а также 71,3 млн турпоездок за рубеж /рост на 15 процентов в годовом исчислении/.