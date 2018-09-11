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Китай выдвинул инициативу безопасных путешествий
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Китай выдвинул инициативу безопасных путешествий 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Шанхай, 11 сентября /Синьхуа/ — В понедельник в Пекине была выдвинута инициатива, целями которой являются повышение осведомленности о безопасных путешествиях и обеспечение гуманитарной помощью во время туристических поездок.
"Инициатива безопасных и ответственных путешествий" была совместно представлена Программой развития ООН /ПРООН/, Китайским международным центром экономических и технических обменов, Китайской академией туризма и компанией Ctrip.
Инициатива делает акцент на устойчивых поездках, повышении поддержки в области безопасности, разработке протоколов действий на случай чрезвычайных ситуаций в сфере путешествий и сокращении рисков для путешественников.
Запуск данного проекта позволил ПРООН по-новому взглянуть на такую сферу как предупреждение рисков и ликвидация последствий стихийных бедствий, сказал глава ПРООН в Китае Аги Верес.
Участники инициативы также совместными усилиями создадут платформу, предоставляющую информацию о стихийных бедствиях и рисках, которая будет функционировать в странах вдоль «Пояса и пути», которые являются популярными туристическими направлениями среди китайских путешественников, сообщил генеральный директор компании Ctrip Сунь Цзе.
Согласно информации Китайской академии туризма, в первой половине 2018 г. китайцы совершили 2,8 млрд туристических поездок внутри страны, что на 11,4 процента больше, чем годом ранее, а также 71,3 млн турпоездок за рубеж /рост на 15 процентов в годовом исчислении/.
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