СМИ: представители КНДР и Республики Корея обсудили подготовку к саммиту в Пхеньяне

ТАСС , 13 сентября. Представителей вооруженных сил КНДР и Республики Корея провели в четверг встречу в демилитаризованной зоне (ДМЗ) и обсудили подготовку к предстоящему саммиту северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который должен состояться в Пхеньяне 18-20 сентября. Об этом сообщило агентство Yonhap News.

По его сведениям, в ходе консультаций, в частности, были затронуты вопросы, касающиеся конкретных мер по снижению военной напряженности в Желтом море вблизи так называемой северной разграничительной линии — морской границы между двумя странами. Также на повестке дня были вопросы частичной ликвидации постов охраны в ДМЗ и извлечение останков военных, погибших в этих местах в годы Корейской войны (1950-1953 годы).

Отмечается, что в пятницу представители двух Корей проведут еще один раунд рабочих переговоров, чтобы согласовать ряд деталей саммита, в том числе вопросы обеспечения безопасности, освещения сотрудниками СМИ и т.д.

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом прошел первый более чем за 10 лет межкорейский саммит. По итогам переговоров президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

26 мая в Пханмунджоме состоялась вторая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. 6 сентября Сеул объявил, что достигнута договоренность с КНДР провести очередной (третий) саммит лидеров двух стран в Пхеньяне с 18 по 20 сентября.