Ещё
СМИ: представители КНДР и Республики Корея обсудили подготовку к саммиту в Пхеньяне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня

СМИ: представители КНДР и Республики Корея обсудили подготовку к саммиту в Пхеньяне 

ТАСС + ещё 3 13 сентября 2018
ТАСС, 13 сентября. Представителей вооруженных сил КНДР и Республики Корея провели в четверг встречу в демилитаризованной зоне (ДМЗ) и обсудили подготовку к предстоящему саммиту северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который должен состояться в Пхеньяне 18-20 сентября. Об этом сообщило агентство Yonhap News.
По его сведениям, в ходе консультаций, в частности, были затронуты вопросы, касающиеся конкретных мер по снижению военной напряженности в Желтом море вблизи так называемой северной разграничительной линии — морской границы между двумя странами. Также на повестке дня были вопросы частичной ликвидации постов охраны в ДМЗ и извлечение останков военных, погибших в этих местах в годы Корейской войны (1950-1953 годы).
Отмечается, что в пятницу представители двух Корей проведут еще один раунд рабочих переговоров, чтобы согласовать ряд деталей саммита, в том числе вопросы обеспечения безопасности, освещения сотрудниками СМИ и т.д.
27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом прошел первый более чем за 10 лет межкорейский саммит. По итогам переговоров президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.
26 мая в Пханмунджоме состоялась вторая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. 6 сентября Сеул объявил, что достигнута договоренность с КНДР провести очередной (третий) саммит лидеров двух стран в Пхеньяне с 18 по 20 сентября.
ТАСС: последние новости
Минэнерго РФ рассматривает возможность поставок электроэнергии на Корейский полуостров Ассоциация банков России предложила Китаю создать двусторонний арбитраж для инвесторов Поставки нефти из России в Китай за восемь месяцев выросли на 30,4%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях35
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей35
«*** вам, а не российских граждан»
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
00:23
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Политика Ближний Восток
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение