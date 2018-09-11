Путин рассчитывает, что рейсы из Китая в Казань и Сочи станут регулярными

"Рассчитываем, что в скором будущем наладятся регулярные рейсы в Казань и Сочи", — сказал Путин в ходе круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству в рамках ВЭФ, имея в виду авиарейсы из Китая.

Он отметил, что страны расширяют географию авиационных маршрутов.

"В Москву летают самолеты из более чем 20 китайских городов, прямое авиасообщение также связывает многие китайские города с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском, Красноярском. Расширяем возможности по другим направлениям", — подчеркнул российский президент.