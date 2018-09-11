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Путин рассчитывает, что рейсы из Китая в Казань и Сочи станут регулярными
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Путин рассчитывает, что рейсы из Китая в Казань и Сочи станут регулярными 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что регулярные авиарейсы из Китая в Казань и Сочи наладятся в скором будущем.
"Рассчитываем, что в скором будущем наладятся регулярные рейсы в Казань и Сочи", — сказал Путин в ходе круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству в рамках ВЭФ, имея в виду авиарейсы из Китая.
Он отметил, что страны расширяют географию авиационных маршрутов.
"В Москву летают самолеты из более чем 20 китайских городов, прямое авиасообщение также связывает многие китайские города с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском, Красноярском. Расширяем возможности по другим направлениям", — подчеркнул российский президент.
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