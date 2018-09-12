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Мудрость Поднебесной: в Минске появились книги из Китая 

Мир24 + ещё 2 12 сентября 2018
Совместная культурная инициатива Беларуси и Китая: в Минске в книжном магазине появились стеллажи с книгами из Поднебесной, передает телеканал «МИР 24».
«Сейчас представлено около 30 одних из самых важных и престижных книг Китая. Есть самая важная книга Си Цзиньпина «О государственном управлении», второй том. Это самые свежие книги. Мне кажется, что многие белорусские читатели имеют интерес, как в Китае идет управление, развитие, экономика и так далее», — сказал Цуй Цимин, посол КНР в Республике Беларусь.
Инициаторы проекта уверены, что спрос на книги у местных читателей будет. Белорусы интересуются культурой КНР. Китайский язык не первый год учат во многих школах.
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