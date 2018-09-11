Москва и Пекин пока не готовы к полной отмене виз

ВЛАДИВОСТОК , 11 сентября. / ТАСС /. Россия Китай пока не готовы к полной отмене виз, но принимают меры по облегчению визового режима. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) посол РФ в Пекине Андрей Денисов

"Мы пока не готовы [к отмене виз], обе страны, — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — И Китай, и Россия очень крупные страны, крупным странам идти на такого рода облегчения довольно сложно". По его словам, в рамках сохраняющегося визового режима «и с российской, и с китайской стороны сделано максимум для того, чтобы его облегчить».

Денисов привел в пример безвизовый групповой туризм. «По этому каналу около миллиона наших граждан въезжает в Китай ежегодно. Для жителей приграничных регионов обеих стран нет никакой трудности в совершении поездки в сопредельное государство, — продолжил посол. — Китай вводит исключение из визового режима на 72 часа при посещении крупных городов, которые максимально привлекают туристов, или острова Хайнань».

"Наверное, есть возможности упростить визовый режим для тех, кто учится в наших странах. Ведь сейчас порядка 13 тыс. российских студентов обучаются в Китае, а в России — 20 тыс. китайских студентов. И это только те, кто приезжает обучаться на длительный срок, то есть на год и более, а ведь есть еще и те, кто приезжает в страну на лето для языковой практики", — обратил внимание Денисов. Он напомнил, что руководители двух стран поставили задачу довести студенческий обмен до 100 тыс. человек в год, и сейчас стороны «приближаются к отметке в 70 тысяч человек».

"То есть Москва и Пекин делают все для облечения визового режима в тех рамках, в каких мы находимся", — резюмировал он. «Важно, чтобы в этих делах было как можно меньше бюрократической рутины. Есть регулярный и достаточно плотный диалог по линии наших консульских служб, где обсуждаются все эти вопросы в деталях», — добавил посол.

"Если и действует визовый режим, пускай очень сильно ослабленный, модифицированный и приспособленный, то это только потому, что нет объективных условий, чтобы от него отказаться", — подчеркнул дипломат.