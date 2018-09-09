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Рестораны русской кухни в АР Внутренняя Монголия
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Рестораны русской кухни в АР Внутренняя Монголия 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Маньчжоули /АР Внутренняя Монголия/, 8 сентября /Синьхуа/ — В последние годы стремительно увеличиваются потоки туристов между Китаем и Россией, и в городской уезд Маньчжоули /также Маньчжурия, АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ приезжает все больше путешественников. Особой популярностью здесь пользуются рестораны русской кухни, которые можно найти практически на каждой улице. (Синьхуа/Пэн Юань)
Маньчжоули /АР Внутренняя Монголия/, 8 сентября /Синьхуа/ — В последние годы стремительно увеличиваются потоки туристов между Китаем и Россией, и в городской уезд Маньчжоули /также Маньчжурия, АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ приезжает все больше путешественников. Особой популярностью здесь пользуются рестораны русской кухни, которые можно найти практически на каждой улице. (Синьхуа/Пэн Юань)
Маньчжоули /АР Внутренняя Монголия/, 8 сентября /Синьхуа/ — В последние годы стремительно увеличиваются потоки туристов между Китаем и Россией, и в городской уезд Маньчжоули /также Маньчжурия, АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ приезжает все больше путешественников. Особой популярностью здесь пользуются рестораны русской кухни, которые можно найти практически на каждой улице. (Синьхуа/Пэн Юань)
Маньчжоули /АР Внутренняя Монголия/, 8 сентября /Синьхуа/ — В последние годы стремительно увеличиваются потоки туристов между Китаем и Россией, и в городской уезд Маньчжоули /также Маньчжурия, АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ приезжает все больше путешественников. Особой популярностью здесь пользуются рестораны русской кухни, которые можно найти практически на каждой улице. (Синьхуа/Пэн Юань)
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