Рестораны русской кухни в АР Внутренняя Монголия

Маньчжоули /АР Внутренняя Монголия /, 8 сентября / Синьхуа / — В последние годы стремительно увеличиваются потоки туристов между Китаем Россией , и в городской уезд Маньчжоули /также Маньчжурия, АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ приезжает все больше путешественников. Особой популярностью здесь пользуются рестораны русской кухни, которые можно найти практически на каждой улице. (Синьхуа/Пэн Юань)

Маньчжоули /АР Внутренняя Монголия/, 8 сентября /Синьхуа/ — В последние годы стремительно увеличиваются потоки туристов между Китаем и Россией, и в городской уезд Маньчжоули /также Маньчжурия, АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ приезжает все больше путешественников. Особой популярностью здесь пользуются рестораны русской кухни, которые можно найти практически на каждой улице. (Синьхуа/Пэн Юань)

Маньчжоули /АР Внутренняя Монголия/, 8 сентября /Синьхуа/ — В последние годы стремительно увеличиваются потоки туристов между Китаем и Россией, и в городской уезд Маньчжоули /также Маньчжурия, АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ приезжает все больше путешественников. Особой популярностью здесь пользуются рестораны русской кухни, которые можно найти практически на каждой улице. (Синьхуа/Пэн Юань)

Маньчжоули /АР Внутренняя Монголия/, 8 сентября /Синьхуа/ — В последние годы стремительно увеличиваются потоки туристов между Китаем и Россией, и в городской уезд Маньчжоули /также Маньчжурия, АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ приезжает все больше путешественников. Особой популярностью здесь пользуются рестораны русской кухни, которые можно найти практически на каждой улице. (Синьхуа/Пэн Юань)