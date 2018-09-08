Ещё
Вклад туризма в китайскую экономику становится все более сильным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вклад туризма в китайскую экономику становится все более сильным 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Циндао, 8 сентября /Синьхуа/ — В городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ 7-9 сентября проходит туристический саммит Всемирной федерации туристических городов /WTCF/. На состоявшейся вчера,7 сентября, инвестиционно-финансовой конференции большое число китайских и зарубежных предприятий в сфере туризма подписали соглашения по 23 проектам, сумма контрактов составила 151 млрд юаней, все участники встречи уделили повышенное внимание развитию туристической отрасли Китая.
"Китай уже вступил в новый этап развития массового туризма, туристический рынок растет высокими темпами, заметны тенденции к интеграции туристической индустрии, ее форматы становятся богаче день за днем, вклад в китайскую экономику становится все более сильным", — сказала руководитель Центра исследований туризма при Академии общественных наук Китая Сун Жуй. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Ван И ознакомил с достигнутыми с главой МИД Пакистана важными договоренностями Астанинскую декларацию о расширении прав женщин в Афганистане приняли на форуме в Казахстане В Швеции прошла конференция по теме строительства "Пояса и пути"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малазийский Boeing10
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум452
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева141
Украина транспортирует бронекатера в Азовское море166
США удивили неожиданным решением по Сирии485
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
03:50
Раскрыты подробности похорон Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение