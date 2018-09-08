Вклад туризма в китайскую экономику становится все более сильным

Циндао , 8 сентября / Синьхуа / — В городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ 7-9 сентября проходит туристический саммит Всемирной федерации туристических городов /WTCF/. На состоявшейся вчера,7 сентября, инвестиционно-финансовой конференции большое число китайских и зарубежных предприятий в сфере туризма подписали соглашения по 23 проектам, сумма контрактов составила 151 млрд юаней, все участники встречи уделили повышенное внимание развитию туристической отрасли Китая.

"Китай уже вступил в новый этап развития массового туризма, туристический рынок растет высокими темпами, заметны тенденции к интеграции туристической индустрии, ее форматы становятся богаче день за днем, вклад в китайскую экономику становится все более сильным", — сказала руководитель Центра исследований туризма при Академии общественных наук Китая Сун Жуй. —0—