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Матвиенко оценила физическую форму Ким Чен Ына
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Матвиенко оценила физическую форму Ким Чен Ына 

Газета.Ru + ещё 4 8 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном заявила, что хорошее физическое состояние северокорейского лидера не вызывает вопросов, передает РИА "Новости".
Как отмечается, встреча Матвиенко и Ким Чен Ына продолжалась более часа. Стороны обсудили как вопросы, которые, по словам спикера Совфеда, "подлежат озвучиванию", так и закрытую информацию.
"Прежде всего, встреча была очень продолжительной — более часа, хотя планировали полчаса, и я через полчаса как дисциплинированный человек хотела уходить, но он сказал: "Нет-нет, продолжим", — рассказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что разговор проходил в доброжелательном ключе, они с Ким Чен Ыном часто смеялись и шутили, "поэтому ничего человеческое ему не чуждо".
Он производит впечатление молодого, здорового, энергичного, умного и образованного человека", — добавила Матвиенко.
Ранее спикер Совфеда сообщила, чего хочет Ким Чен Ын.
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