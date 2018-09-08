Матвиенко оценила физическую форму Ким Чен Ына

Как отмечается, встреча Матвиенко и Ким Чен Ына продолжалась более часа. Стороны обсудили как вопросы, которые, по словам спикера Совфеда, "подлежат озвучиванию", так и закрытую информацию.

"Прежде всего, встреча была очень продолжительной — более часа, хотя планировали полчаса, и я через полчаса как дисциплинированный человек хотела уходить, но он сказал: "Нет-нет, продолжим", — рассказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что разговор проходил в доброжелательном ключе, они с Ким Чен Ыном часто смеялись и шутили, "поэтому ничего человеческое ему не чуждо".

Он производит впечатление молодого, здорового, энергичного, умного и образованного человека", — добавила Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда сообщила, чего хочет Ким Чен Ын.