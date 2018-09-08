Луга дикого китайского резанца в провинции Гуйчжоу

Хэчжан /пров. Гуйчжоу/, 7 сентября / Синьхуа / — Недавно в ландшафтном парке «Дацзюцайпин» в уезде Хэчжан /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай / на лугах площадью в сотни га распустились цветы дикого китайского резанца, и множество туристов приехали ими полюбоваться. Фотографии Синьхуа / Ян Вэньбинь

Хэчжан /пров. Гуйчжоу/, 7 сентября /Синьхуа/ — Недавно в ландшафтном парке «Дацзюцайпин» в уезде Хэчжан /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ на лугах площадью в сотни га распустились цветы дикого китайского резанца, и множество туристов приехали ими полюбоваться. Фотографии Синьхуа / Ян Вэньбинь

Хэчжан /пров. Гуйчжоу/, 7 сентября /Синьхуа/ — Недавно в ландшафтном парке «Дацзюцайпин» в уезде Хэчжан /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ на лугах площадью в сотни га распустились цветы дикого китайского резанца, и множество туристов приехали ими полюбоваться. Фотографии Синьхуа / Ян Вэньбинь

Хэчжан /пров. Гуйчжоу/, 7 сентября /Синьхуа/ — Недавно в ландшафтном парке «Дацзюцайпин» в уезде Хэчжан /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ на лугах площадью в сотни га распустились цветы дикого китайского резанца, и множество туристов приехали ими полюбоваться. Фотографии Синьхуа / Ян Вэньбинь

Хэчжан /пров. Гуйчжоу/, 7 сентября /Синьхуа/ — Недавно в ландшафтном парке «Дацзюцайпин» в уезде Хэчжан /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ на лугах площадью в сотни га распустились цветы дикого китайского резанца, и множество туристов приехали ими полюбоваться. Фотографии Синьхуа / Ян Вэньбинь