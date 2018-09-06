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Япония упрощает визовый режим для граждан Азербайджана
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Япония упрощает визовый режим для граждан Азербайджана 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Баку, 5 сентября /Синьхуа/ — Япония приняла решение об упрощении визового режима для граждан Азербайджана. Об этом сказал сегодня находящийся с официальным визитом в Азербайджане министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.
По его словам, Япония желает усилить многовекторные отношения с Азербайджаном. «Надеемся, что по итогам этого визита дружественные связи между двумя странами будут еще более развиваться», — сказал Таро Коно. —0—
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