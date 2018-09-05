Новая Зеландия готова разрабатывать персонализированные маршруты для китайских туристов

Новую Зеландию. Шанхай , 5 сентября / Синьхуа / — Новозеландская организация по продвижению туризма в стране Tourism New Zealand и китайское онлайн-турагентство Ctrip во вторник достигли соглашения о привлечении большего числа индивидуальных туристов из Китая

В рамках соглашения Tourism New Zealand и Ctrip предложат больше туристических маршрутов и продуктов для китайских туристов, отдающих предпочтение персонализированным поездкам, нежели групповым турам.

Китай является вторым крупнейшим источником туристов для Новой Зеландии. С июля 2017 по июль 2018 года граждане Китая совершили 448 тыс. поездок в Новую Зеландию, при увеличении показателя на 11,9 процента в годовом выражении. Доля индивидуальных туристов среди них превысила 40 процентов.

По словам генерального директора Tourism New Zealand в Азии Грегга Вафелбэккера, китайские туристы взыскательны и предпочитают персонализированные маршруты.

"Например, китайцев сейчас стали больше интересовать пешие экскурсии по Новой Зеландии, однако они по-прежнему выделяют на них меньше времени, чем туристы из Европы, — отметил он. — Поэтому мы хотим разработать более индивидуализированные услуги для них".

В соответствии с соглашением, Tourism New Zealand и Ctrip намерены совместно обучать специалистов по обслуживанию китайских туристов, в настоящее время отдавая приоритет подготовке персонала, специализирующегося на свадебных и семейных путешествиях.

По прогнозу Г. Вафелбэккера, ежегодное количество поездок китайских туристов в Новую Зеландию удвоится к 2024 году.