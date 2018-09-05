Китай стал лидером въездного туризма в Россию

По итогам первой половины 2018 года Китай стал абсолютным лидером по числу интуристов, въехавших в Россию . Об этом сообщили в аналитическом агентстве «ТурСтат».

По данным экспертов агентства, за первое полугодие 2018-го число туристических визитов китайцев в РФ выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 115 тыс. поездок и достигло 667 тыс. поездок. В процентном соотношении количество китайских туристов увеличилось на 21%.

В агентстве отметили также рост количества туристов из Южной Кореи (125 тыс. поездок, + 29%). Таиланд (26 тыс. поездок) и Вьетнам (24 тыс.) также показали двузначный рост числа туристских поездок в Россию в первом полугодии 2018 года, а число туристских поездок из Японии (41 тысяч) осталось прежним.

Всего, по данным Росстата, въездные туристские поездки иностранных граждан в Россию за 6 месяцев 2018 года составили 10 млн 921 тыс., на 0,2% меньше, чем 10 млн 947 тыс. поездок за первые 6 месяцев 2017 года.