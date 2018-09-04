Ким Чен Ын пропал

СМИ сообщили о двухнедельном отсутствии Ким Чен Ына на публике

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение двух недель. Об этом сообщает «Рёнхап».

По данным агентства, последний раз информация о деятельности Ким Чен Ына появлялась в северокорейских СМИ 21 августа.

Как отмечается, двухнедельное отсутствие северокорейского лидера привлекло внимание, так как в воскресенье, 9 сентября, будет отмечаться 70-я годовщина основания КНДР.

21 августа сообщалось, что Ким Чен Ын во время посещения завода заявил о плохом развитии медицинской отрасли в стране.