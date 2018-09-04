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Ким Чен Ын пропал
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СМИ сообщили о двухнедельном отсутствии Ким Чен Ына на публике 

RT на русском 1 час назад
Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение двух недель. Об этом сообщает «Рёнхап».
По данным агентства, последний раз информация о деятельности Ким Чен Ына появлялась в северокорейских СМИ 21 августа.
>> Ким Чен Ын рассказал про «историю чудес»
Как отмечается, двухнедельное отсутствие северокорейского лидера привлекло внимание, так как в воскресенье, 9 сентября, будет отмечаться 70-я годовщина основания КНДР.
21 августа сообщалось, что Ким Чен Ын во время посещения завода заявил о плохом развитии медицинской отрасли в стране.
RT на русском: последние новости
Эксперт прокомментировал реакцию Китая на санкции США против России Абэ рассказал о нормализации отношений Японии и Китая СМИ сообщили о двухнедельном отсутствии Ким Чен Ына на публике
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