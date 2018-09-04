Индия построит 100 новых аэропортов за 10–15 лет

«По меньшей мере 100 новых аэропортов должны быть построены в следующие 10–15 лет приблизительно на сумму $60 млрд Эти аэропорты должны быть построены в рамках частно-государственного партнерства», — цитирует С. Прабху телеканал Эн-ди-ти-ви.

Решительные меры, которые власти Индии принимают для развития сети аэропортов, объясняются тем, что уже через несколько лет воздушные гавани страны не смогут справиться с потоком пассажиров. В 2016 году индийский авиарынок составил 141 млн пассажиров. Как полагают эксперты ИАТА (International Air Transport Association, IATA), к 2036 году у Индии будет уже 478 млн авиапассажиров.

Как отмечает Эн-ди-ти-ви, согласно прогнозам ИАТА, через 10 лет Индия станет третьей страной в мире по пассажирским авиаперевозкам, потеснив Великобританию. В ИАТА полагают, что лидером пассажирских авиаперевозок через 20 лет будет Китай с 1,5 млрд авиапассажиров, он потеснит нынешнего лидера — Соединенные Штаты Америки, которые опустятся на второе место с 1,1 млрд пассажиров.