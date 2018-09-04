Ещё
Индия построит 100 новых аэропортов за 10–15 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия построит 100 новых аэропортов за 10–15 лет 

РЖД-Партнер 4 сентября 2018
Фото: РЖД-Партнер
«По меньшей мере 100 новых аэропортов должны быть построены в следующие 10–15 лет приблизительно на сумму $60 млрд Эти аэропорты должны быть построены в рамках частно-государственного партнерства», — цитирует С. Прабху телеканал Эн-ди-ти-ви.
Решительные меры, которые власти Индии принимают для развития сети аэропортов, объясняются тем, что уже через несколько лет воздушные гавани страны не смогут справиться с потоком пассажиров. В 2016 году индийский авиарынок составил 141 млн пассажиров. Как полагают эксперты ИАТА (International Air Transport Association, IATA), к 2036 году у Индии будет уже 478 млн авиапассажиров.
Как отмечает Эн-ди-ти-ви, согласно прогнозам ИАТА, через 10 лет Индия станет третьей страной в мире по пассажирским авиаперевозкам, потеснив Великобританию. В ИАТА полагают, что лидером пассажирских авиаперевозок через 20 лет будет Китай с 1,5 млрд авиапассажиров, он потеснит нынешнего лидера — Соединенные Штаты Америки, которые опустятся на второе место с 1,1 млрд пассажиров.
РЖД-Партнер: последние новости
Африканские страны продолжают занимать средства у Китая в рамках Нового Шелкового пути США вмешались в диалог двух Корей Алжир официально присоединился к Китайскому Шелковому пути
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу615
На Россию надвигается апокалипсис84
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей151
Вдова Захарченко выступила с заявлением221
Россия закроет небо130
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение