Индия нацелилась на увеличение числа китайских туристов

Индия стремится к росту турпотока из Китая , сказал во вторник министр туризма страны К. Дж. Альфонс. Он заявил, что правительство приложит усилия для увеличения числа путешественников из Поднебесной. Согласно официальным данным статистики, в 2016 гости из Китая составляли лишь 3% от общего числа туристов, что гораздо меньше общемировых показателей.

К. Дж. Альфонс отметил, что в 2017 году во всем мире было 144 миллиона китайских туристов. В 2016 году, согласно отчету ЮНВТО, количество китайских выездных туристов составило 135 млн человек.

С 2012 года Китай занимает первое место по числу выездных туристов. Согласно отчету ЮНВТО, с 2002 по 2013 год количество китайских туристов ежегодно увеличивалось в процентах на двузначные цифры. В настоящее время Китай генерирует около 21% поступлений от туризма по всему миру. В Индии Китай занимает девятое место среди стран-источников иностранных туристов. Список возглавляют Бангладеш и США, за которыми следует Великобритания.