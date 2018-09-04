Ещё
Индия нацелилась на увеличение числа китайских туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия нацелилась на увеличение числа китайских туристов 

Национальный Туристический Союз 4 сентября 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Индия стремится к росту турпотока из Китая, сказал во вторник министр туризма страны К. Дж. Альфонс. Он заявил, что правительство приложит усилия для увеличения числа путешественников из Поднебесной. Согласно официальным данным статистики, в 2016 гости из Китая составляли лишь 3% от общего числа туристов, что гораздо меньше общемировых показателей.
К. Дж. Альфонс отметил, что в 2017 году во всем мире было 144 миллиона китайских туристов. В 2016 году, согласно отчету ЮНВТО, количество китайских выездных туристов составило 135 млн человек.
С 2012 года Китай занимает первое место по числу выездных туристов. Согласно отчету ЮНВТО, с 2002 по 2013 год количество китайских туристов ежегодно увеличивалось в процентах на двузначные цифры. В настоящее время Китай генерирует около 21% поступлений от туризма по всему миру. В Индии Китай занимает девятое место среди стран-источников иностранных туристов. Список возглавляют Бангладеш и США, за которыми следует Великобритания.
Национальный Туристический Союз: последние новости
В Минприроды рассказали о возможном климатическом апокалипсисе в России В Новосибирске самолет совершил экстренную посадку из-за треснувшего стекла Россияне в большинстве определились с планами на новогодние праздники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу615
На Россию надвигается апокалипсис84
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей151
Вдова Захарченко выступила с заявлением221
Россия закроет небо130
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение