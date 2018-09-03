Песков: Китай «наступает на пятки» Евросоюзу

"Россия продолжает развивать двусторонние отношения со странами-членами этой интеграции (ЕС — "Газета.Ru"). Но в целом, поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России, по объемам ему стремительно наступает на пятки Китай", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, нынешний уровень отношений между Россией и ЕС не отвечает интересам обеих сторон.