Китай «наступает на пятки» Евросоюзу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Китай стремительно "наступает на пятки" Евросоюзу по объемам экономического сотрудничества с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Россия продолжает развивать двусторонние отношения со странами-членами этой интеграции (ЕС — "Газета.Ru"). Но в целом, поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России, по объемам ему стремительно наступает на пятки Китай", — сказал Песков.
Ранее Песков дал комментарий после того, как французский лидер Эммануэль Макрон заявил о заинтересованности Владимира Путина в "развале" Евросоюза.
По словам пресс-секретаря, нынешний уровень отношений между Россией и ЕС не отвечает интересам обеих сторон.