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Полуголый солист Imagine Dragons поднял флаг Украины
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Полуголый солист Imagine Dragons поднял флаг Украины на концерте 

Дни.ру + ещё 5 17 минут назад
Фото: globallookpress.com
На концерте американской рок-группы Imagine Dragons в Киеве солист коллектива Дэн Рейнольдс поднял на сцене Флаг Украины во время исполнения песни It's Time. С флагом в одной руке и с микрофоном в другой, в одних лишь шортах, он простоял до конца композиции.
кадр видео
Зрители концерта Imagine Dragons в Киеве сняли на видео, как полуголый Дэн Рейнольдс держал в руках флаг Украины во время исполнения песни It's Time. Зал от такого зрелища пришел в настоящий восторг.
Отметим, 29 августа Imagine Dragons выступали на стадионе "Лужники" в Москве. Тогда барабанщик Дэниел Платцман поднял над головой российский флаг.
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