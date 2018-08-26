Власти КНДР указали на «двуличие» США

Власти КНДР после отмены визита Помпео в Пхеньян указали на «двуличие» США

Также отмечается, что в КНДР подозревают США в разработке «заговора» против Пхеньяна.

По данным издания, американские военнослужащие, дислоцированные в Японии , провели «секретные» учения, цель которых, по некоторым данным, могла заключаться в том числе и в «проникновении в Пхеньян».

«Подобные действия доказывают, что США разрабатывают преступный заговор, чтобы развязать войну против КНДР…», — говорится в тексте.

Также уточняется, что в Северной Корее самым серьёзным образом воспринимают подобные действия Соединённых Штатов, в особенности на фоне существующего позитивного диалога между двумя странами.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что попросил госсекретаря Помпео не ехать в Северную Корею, как было запланировано.