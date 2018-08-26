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Власти КНДР указали на «двуличие» США
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Власти КНДР после отмены визита Помпео в Пхеньян указали на «двуличие» США 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Власти Северной Кореи обвинили Соединённые Штаты в «двуличии» после того, как американский лидер Дональд Трамп отменил визит главы Госдепа Майка Помпео в Пхеньян, сообщают государственные СМИ.
Также отмечается, что в КНДР подозревают США в разработке «заговора» против Пхеньяна.
По данным издания, американские военнослужащие, дислоцированные в Японии, провели «секретные» учения, цель которых, по некоторым данным, могла заключаться в том числе и в «проникновении в Пхеньян».
«Подобные действия доказывают, что США разрабатывают преступный заговор, чтобы развязать войну против КНДР…», — говорится в тексте.
Также уточняется, что в Северной Корее самым серьёзным образом воспринимают подобные действия Соединённых Штатов, в особенности на фоне существующего позитивного диалога между двумя странами.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что попросил госсекретаря Помпео не ехать в Северную Корею, как было запланировано.
Также помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков в интервью газете «Известия» заявил, что приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну совершить визит в Россию остаётся открытым.
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