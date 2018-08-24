Китай призвал США «умерить гегемонизм»

Китай призвал США «умерить великодержавный гегемонизм»

Китай призывает Вашингтон уважать право других стран определять свою политику и умерить великодержавный гегемонизм, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя заявления Белого дома о том, что решение правительства Сальвадора об установлении дипломатических отношений с Китаем угрожает экономическому состоянию и безопасности всего американского континента.

Сальвадор во вторник установил дипломатические отношения с Пекином, разорвав официальные связи с Тайванем. В ответ в Вашингтоне заявили, что решение властей Сальвадора угрожает экономическому состоянию и безопасности всего американского континента и было принято "непрозрачным путем", а последствия от него будут сказываться в течение десятилетий.

"Сальвадор установил дипломатические отношения с КНР на основе принципа одного Китая. Это соответствует основным нормам международного права и международных отношений, а также коренным интересам народов двух стран. Китайская сторона призывает некоторые страны уважать право других стран определять свою внутреннюю и внешнюю политику и прекратить свой великодержавный гегемонизм", — заявил на брифинге Лу Кан.

Он призвал американскую сторону объективно отнестись к факту установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Некоторые страны, делая безответственные заявления относительно этого, разве не вмешиваются во внутренние дела Сальвадора. В конце концов, кто политически вмешивается в регион — понятно без слов", — заявил китайский дипломат. Он напомнил, что до 21 августа у Китая были установлены дипломатические отношения с 25 государствами на обоих американских континентах, в том числе и с США

"Это не то, чтобы не оказало негативного виляния, а наоборот активно способствовало продвижению регионального развития и безопасности. После 21 августа теперь у Китая в Америке установлены отношения с 26 государствами. Почему теперь это может повлиять на безопасность и развитие в регионе?", — сказал Лу Кан.

Сальвадор стал третьей страной, которая за последние несколько месяцев разорвала отношения с Тайванем. Ранее это сделали Доминиканская Республика Буркина-Фасо 1 и 24 мая соответственно. В настоящий момент в мире осталось лишь 17 государств, которые имеют официальные связи с Тайванем.

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.