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Китай выпустил руководство по борьбе с бедностью
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Китай выпустил руководство по борьбе с бедностью 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/Xinhua/Peng Zhaozhi
Центральный Комитет Коммунистической партии Китая и Государственный совет «Поднебесной» выпустили руководство по борьбе с бедностью. Стране в течение следующих трех лет необходимо вывести из нищеты боле 30 млн человек.
Китай определили борьбу с бедностью как одно из своих «трех жестоких сражений» наряду с предотвращением финансовых рынков и борьбой с загрязнением.
В документе говорится, что работе над искоренением бедности до сих пор мешают формализм, бюрократия, обман, нетерпение, медлительность и коррупция. Также отмечается, что Тибетский автономный округ и провинции Сычуань, Юньнань и Ганьсу являются регионами, в которых высок уровень нищеты, а также имеются большие трудности в борьбе с ней.
Причиной бедности названы плохие базовые условия жизни, застой в развитии и недостаточные социальные услуги, сообщает CGTN.
В Китае за последние 5 лет из-за черты бедности были выведены более 68 млн человек. В общей сложности 8,3 млн человек перебрались из неблагополучных районов, а коэффициент бедности снизился с 10,2 до 3,1%.
Ранее сообщалось, что полиция китайской провинции Цзянсу раскрыла преступную группу, организовавшую систему онлайн-казино. Оборот преступников достигал 7,8 млрд юаней (около $1,1 млрд).
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