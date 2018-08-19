Ещё
Ким Чен Ын: народ КНДР «пишет историю чуда»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ким Чен Ын заявил, что народ КНДР «пишет историю чуда» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Korean Central News Agency Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения стройки в уезде Самчжиён заявил, что жители страны пишут историю чуда, несмотря на санкции. Об этом сообщает ЦТАК.
По мнению северокорейского лидера, в настоящее время «упорными санкциями и удушающими махинациями враждебных сил» создаются трудности на пути развития КНДР.
«С помощью…энтузиазма народа даже в самых трудных и тяжёлых условиях пишется легендарная история чуда», — приводит агентство слова Ким Чен Ына.
В январе Ким Чен Ын в ходе своего выступления перед представителями Государственной академии наук заявил о способности КНДР противостоять международным санкциям в течение десятков лет.
RT на русском: последние новости
В США выступают против подписания документа об окончании Корейской войны В Китае заявили о неприемлемости военных контактов США и Тайваня Южная Корея и КНДР провели переговоры об объединении железных дорог
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным290
Вскрылась страшная правда о «побеге» Ельцина80
Петросяну вынесли жесткий приговор51
В Москве произошло жестокое двойное убийство167
Путина позвали на новое торжество в Европе429
Видео
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
00:09
Стюардессу наказали за публикацию пошлого видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
04:50
Вскрылась страшная правда о «побеге» Ельцина
Общество
02:26
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным
Украина В мире
02:56
«Армату» выставят на потеху
Армия Оружие
01:03
Пассажир пережил падение под поезд в петербургском метро
Происшествия
00:38
Петросяну вынесли жесткий приговор
Шоу-бизнес
05:23
Путина позвали на новое торжество в Европе
Политика
00:45
Скала обрушилась на пляж с людьми под Туапсе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение