Ким Чен Ын: народ КНДР «пишет историю чуда»

Ким Чен Ын заявил, что народ КНДР «пишет историю чуда»

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения стройки в уезде Самчжиён заявил, что жители страны пишут историю чуда, несмотря на санкции. Об этом сообщает ЦТАК.

По мнению северокорейского лидера, в настоящее время «упорными санкциями и удушающими махинациями враждебных сил» создаются трудности на пути развития КНДР.

«С помощью…энтузиазма народа даже в самых трудных и тяжёлых условиях пишется легендарная история чуда», — приводит агентство слова Ким Чен Ына.