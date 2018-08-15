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Японцы выкупят Кунашир и Итуруп за наличные?
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Проблема «северных территорий». Россия разместит на Итурупе истребители. Это угроза? 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Илья Питалев
В качестве эксперимента Россия разместит на Итурупе три истребителя. Некоторые эксперты полагают, что они там будут находиться постоянно. Мнение этих экспертов иллюстрируют следующие статьи:
«Три российских истребителя на Итурупе вызвали резонанс; Россия восстанавливает военную мощь?» (газета «Хоккайдо», 11 августа 2018);
«Северные территории. Россия разместит на Итурупе истребители?» (газета «Майнити», 5 августа 2018 года);

В советский период истребители постоянно находились на островах, и вот это время пришло вновь

«Итуруп — это исконно японский остров! Он не входит в Курилы, от которых отказалась Япония!».
Такие возгласы раздаются впустую и тут, и там. Действительно ли этот остров исконно японский или нет, однако в соответствии с Петербургским договором 1875 года Итуруп был закреплен за Японией. Тем не менее по Сан-Францисскому мирному договору правительство Японии отказалось от Курильских островов. Можно сколько угодно говорить о том, что Южные Курилы не относятся к Курилам, однако это звучит неубедительно. Все просто — Япония проиграла в войне и отдала территории.
Если правительство Японии действительно намерено требовать возврата Курильских островов (неубедительно требовать вернуть только Южные Курилы), то ему следует раскаяться в захватнической войне, которую оно начало, и подчеркнуть, что отторжение территорий по результатам прошедшей войны было ошибкой, что сама Сан-Францисская система ошибочна.
До тех пор пока Япония не добьется расположения международного сообщества, не говоря уже о постоянных членах ООН, ей не удастся найти выход из этой ситуации. Время пройдет, а проблема так и останется нерешенной. Я не могу избавиться от ощущения, что уже слишком поздно. Более того, реальная проблема заключается в том, что Россия никак не реагирует на требования о возврате территорий. Скорее всего максимум, на что можно рассчитывать — это выкуп островов за наличные. Владельцу Сенкаку было выплачено два миллиарда йен, какова же цена Кунашира и Итурупа?
Кстати, постоянное нахождение истребителей на островах — это пустяковая проблема. Может быть, во времена холодной войны Россия, действительно, могла нанести удар по Хоккайдо, однако сейчас это нереально. Кроме того, России придется нести громадные расходы на поддержание военных баз, хотя, на мой взгляд, они абсолютно бессмысленны. Представляют ли российские истребители, размещенные на соседних островах, угрозу? Я считаю, что вертолеты «Бел в-22 Оспрей» (Bell V-22 Osprey), пролетающие над нашими головами, намного опаснее.
Меня больше беспокоит то, что под предлогом размещения Россией истребителей на Итурупе правительство Японии может начать усиливать военную мощь на Хоккайдо.
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