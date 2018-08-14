Банк развития Китая выделил грузинскому банку «ТВС-банк» кредит в 50 млн долларов 

Тбилиси, 13 августа /Синьхуа/ — Сегодня здесь Банк развития Китая и «ТВС-банк» подписали соглашение о выделении кредитной линии в размере 50 млн долларов.
По словам финансового директора «ТВС-банка» Георгия Шагидзе, соглашение вселяет уверенность, что сотрудничество сторон будет долгосрочным и более масштабным, что позволит привлечь больше ресурсов для поддержки бизнеса.
Представитель Банка развития Китая, со своей стороны, заявил, что сотрудничество с «ТВС-банком» повысит конкурентоспособность банка.
В 2017 году Банк развития Китая выделил грузинскому банку «Базисбанк» кредитную линию в размере 15 млн долларов с целью финансирования международных торговых операций. Это был первый пример сотрудничества китайского финансового института с банком Грузии. —0—