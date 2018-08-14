Ещё
Банк развития Китая выделил грузинскому банку «ТВС-банк» кредит в 50 млн долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк развития Китая выделил грузинскому банку «ТВС-банк» кредит в 50 млн долларов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 13 августа /Синьхуа/ — Сегодня здесь Банк развития Китая и «ТВС-банк» подписали соглашение о выделении кредитной линии в размере 50 млн долларов.
По словам финансового директора «ТВС-банка» Георгия Шагидзе, соглашение вселяет уверенность, что сотрудничество сторон будет долгосрочным и более масштабным, что позволит привлечь больше ресурсов для поддержки бизнеса.
Представитель Банка развития Китая, со своей стороны, заявил, что сотрудничество с «ТВС-банком» повысит конкурентоспособность банка.
В 2017 году Банк развития Китая выделил грузинскому банку «Базисбанк» кредитную линию в размере 15 млн долларов с целью финансирования международных торговых операций. Это был первый пример сотрудничества китайского финансового института с банком Грузии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Около сотни спецназовцев Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни Три китайца пострадали от теракта в пакистанской провинции Белуджистан Ли Кэцян и Синдзо Абэ обменялись поздравительными телеграммами в честь сорокалетия заключения Китайско-японского договора о мире и дружбе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились малоизвестные факты об ужасах Чернобыля98
Сын убитого Хачатуряна рассказал правду об отце84
«Вы уже рабы, победа вам не нужна»26
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле125
Сын депутата убил целую семью513
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение