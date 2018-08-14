Банк развития Китая выделил грузинскому банку «ТВС-банк» кредит в 50 млн долларов

Тбилиси , 13 августа / Синьхуа / — Сегодня здесь Банк развития Китая и «ТВС-банк» подписали соглашение о выделении кредитной линии в размере 50 млн долларов.

По словам финансового директора «ТВС-банка» Георгия Шагидзе, соглашение вселяет уверенность, что сотрудничество сторон будет долгосрочным и более масштабным, что позволит привлечь больше ресурсов для поддержки бизнеса.

Представитель Банка развития Китая, со своей стороны, заявил, что сотрудничество с «ТВС-банком» повысит конкурентоспособность банка.