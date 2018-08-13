В США не захотели окончания Корейской войны

Посол США в Южной Корее Гарри Харрис заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают предложение КНДР официально объявить об окончании Корейской войны.
Об этом сообщает «Рёнхап».
По его словам, «слишком рано» обсуждать данную тему, несмотря «на улучшение отношений между Севером и Югом, а также между Севером и США».
Он указал, что в настоящий момент главной целью Вашингтона является достижение денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль заявил, что Северная Корея просит объявить об окончании Корейской войны для продолжения процесса денуклеаризации.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и Северной Кореи.