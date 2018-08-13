Ещё
В США не захотели окончания Корейской войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США выступают против подписания документа об окончании Корейской войны 

RT на русском 58 минут назад
Фото: АР
Посол США в Южной Корее Гарри Харрис заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают предложение КНДР официально объявить об окончании Корейской войны.
Об этом сообщает «Рёнхап».
По его словам, «слишком рано» обсуждать данную тему, несмотря «на улучшение отношений между Севером и Югом, а также между Севером и США».
Он указал, что в настоящий момент главной целью Вашингтона является достижение денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль заявил, что Северная Корея просит объявить об окончании Корейской войны для продолжения процесса денуклеаризации.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и Северной Кореи.
RT на русском: последние новости
КНДР и Южная Корея проведут переговоры на высоком уровне 13 августа Южная Корея и КНДР обсудят реализацию Пханмунджомской декларации Эксперт оценил возможность переговоров КНДР и Японии
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок403
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва39
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети40
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»168
Видео
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
00:25
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Шоу-бизнес
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
01:08
Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева
Общество
03:55
Хачатурян оставил семье долги
Происшествия
01:29
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение