В США не захотели окончания Корейской войны

В США выступают против подписания документа об окончании Корейской войны

Об этом сообщает «Рёнхап».

По его словам, «слишком рано» обсуждать данную тему, несмотря «на улучшение отношений между Севером и Югом, а также между Севером и США».

Он указал, что в настоящий момент главной целью Вашингтона является достижение денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль заявил, что Северная Корея просит объявить об окончании Корейской войны для продолжения процесса денуклеаризации.