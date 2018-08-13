Зачем монголы решили истребить всех татар

Мы привыкли называть монголо-татарами войска легендарного завоевателя Чингисхана и его потомков. Хотя на самом деле отношения между двумя народами не были союзническими. В самом начале XIII века монголы попытались полностью истребить татар, что им практически удалось.

Это был один из исторически подтвержденных случаев геноцида. Как же так получилось, что название почти полностью уничтоженного народа распространилось на их гонителей?

Племена враждовали

Сейчас татарами именуют представителей нескольких разрозненных тюркоязычных этносов, живущих в Поволжье, Крыму , Сибири, Казахстане и Средней Азии. Все они когда-то были покорены монгольскими захватчиками. Но изначально этноним «татары» относился лишь к одному племени, обитавшему в бассейне реки Халхин-Гол рядом с озером Буйр-Нур. Это северо-восток современной Монголии

Все татары делились на несколько родов: алухай, алча, дутаут, нераит, хойин и чигин. Как и меркиты, кереиты, ойраты, баргуты и найманы, они входили в общность так называемых дарлекин-монголов, противопоставляющих себя нирун-монголам. Все эти племена непрестанно враждовали, часто совершая друг на друга грабительские набеги. Междоусобицы мешали людям наладить мирную жизнь, торговлю, развивать хозяйство и различные промыслы.

Несмотря на это, к середине XII века татары стали весьма влиятельным и многочисленным племенем, их этноним стал употребляться в широком смысле, когда говорилось в целом о монгольских племенах.

Иранский ученый Рашидаддин Фазлаллах Хамадани (1247-1318 гг.) в своем труде «Джами ат-таварих», название которого переводится как «Собрание историй», пишет, что общая численность татарских родов к началу XIII века составляла около 70 тысяч домов (семей), и многие люди считали за честь причислять себя к представителям этого племени.

Данный факт подтверждает и другой источник — «Сокровенное сказание монголов», написанное неизвестным автором в 1240 году. Исторический документ повествует о становлении и жизненном пути легендарного основателя огромной империи. «Сокровенное сказание монголов» называет татарское племя одним из наиболее могущественных и опасных врагов Чингисхана.

Поскольку род великого завоевателя, который назывался «Кият», а также его отец Есугэй-багатур и другие близкие люди часто подвергались грабительских набегам со стороны татар, у Чингисхана были к ним личные счеты.

Объединение монгольских племен в единую силу, сосредоточенную в руках легендарного полководца, происходило в непростой борьбе. Кровавые междоусобицы, раздиравшие народ изнутри, прекратились только после не менее жестоких мер по централизации власти. Участь татар, несмотря на их силу и могущество, была решена.

Победа Чингисхана

Битва состоялась весной 1202 года в низовьях реки Халхин-Гол, где она впадает в озеро Буйр-Нур. Это значит, что стороной-агрессором были войска Чингисхана, напавшие на земли татар.

Перед походом легендарный завоеватель предпринял ряд мер, направленных на укрепление воинской дисциплины. Так, он объявил своим соратникам, что их ждет неминуемая казнь в случае побега с поля брани. Любое отступление — и головы полетят с плеч.

Еще одним нововведением стал запрет на разграбление имущества врагов до достижения полной победы над ними. Дело в том, что монгольские племена часто нападали друг на друга с одной целью — завладеть чужим имуществом. Предки и родственники Чингисхана сами настрадались от таких набегов. Часто прямо во время битвы, вместо того чтобы преследовать бежавшего противника, воины бросались хватать все, что плохо лежит: одежду, домашнюю утварь, посуду. Это давало врагам возможность перегруппироваться и напасть снова.

Чингисхан понимал порочность данной практики. Он заявил своим соратникам, что теперь дележ награбленного будет производиться после завершения битвы, и каждый воин получит свою долю. А имущество, причитающееся павшим в бою, достанется их вдовам и детям. Этот закон был с энтузиазмом воспринят в войске, идея справедливого распределения военной добычи не устроила только представителей знати, которые прежде пользовались своим привилегированным положением, присваивая большую часть награбленного добра.

То есть, Чингисхан задался целью создать профессиональную армию из толпы воинственных кочевников, стремящихся к разбою. И это ему удалось. Укрепление дисциплины и поднятие боевого духа в войске принесли победу легендарному завоевателю. Применив знаменитую тактику окружения противника, Чингисхан без особых потерь добился победы.

А имущество татар, которые были самыми богатыми среди кочевников, захватчики честно поделили между собой.

Истребление народа

Родственники и ближайшие соратники Чингисхана определили судьбу покоренных татар на специально организованном совете. Поскольку проигравшие битву неоднократно совершали набеги на представителей победившего племени, было принято беспрецедентное по своей жестокости решение — полностью истребить всех татар.

Исключение сделали лишь для детей, чей рост не превышал высоты тележного колеса. Некоторых молодых и красивых женщин монголы также пожалели, взяв в наложницы. Остальных пленных полностью порешили, только небольшой горстке людей удалось бежать. Истребление было организовано методично и расчетливо. Пытавшихся спастись людей преследовали войска.

Кстати, сам Чингисхан взял в наложницы двух сестер-татарок, которых звали Есукат и Есулан. И супруга его внука Бату-хана — Боракчин-хатун — тоже принадлежала к этому народу.

Согласно одной из легенд, которую устно передавали друг другу представители народности карагаш, живущей на юге современной России , они являются прямыми потомками тех татар, которым удалось спастись от армии Чингисхана, спрятавшись среди зарослей деревьев. Собственно, словосочетание «кара агаш» переводится как «черное дерево». Так эти люди стали называть себя в благодарность силам природы за спасение от неминуемой гибели.

Выжившие люди были вынуждены присягнуть на верность Чингисхану и вступить в его армию. А через несколько лет подросшие татарские дети, оставшиеся жить у захватчиков, также влились в состав общего этноса, объединенного великим ханом. Поскольку о многочисленном и влиятельном племени татар было широко известно в разных странах, войска завоевателей часто называли монголо-татарами.

Согласно преданию, супруга Чингисхана — Бортэ-хатун — усыновила одного татарского мальчика. Она назвала его Шики-Кутуку. Говорят, что Угэдэй — один из наследников великого завоевателя — относился к нему как к своему старшему брату.

Впоследствии многие представители татарского племени стали влиятельными эмирами, военачальниками и чиновниками в государствах, основанных потомками Чингисхана.