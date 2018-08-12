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Японская принцесса Аяко обручилась со своим возлюбленным
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Японская принцесса Аяко обручилась со своим возлюбленным 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Японская принцесса Аяко, племянница действующего императора Акихито, обручилась со своим избранником Кэем Мория.
Традиционная церемония под названием "Носай но Ги" прошла в Токио, передает телерадиокомпания NHK. Представитель жениха преподнес невесте подарки, в том числе саке и отрез шелка для платья.
Свадьба принцессы Аяко и 32-летнего сотрудника крупной судоходной компании Nippon Yusen KK Кэя Мория намечена на 29 октября. Торжества пройдут в столичном храме Мэйдзи. Молодые люди познакомились в декабре прошлого года. Принцесса Хисако, мать принцессы Аяко, хорошо знала родителей молодого человека.
Мория-сан получил хорошее международное образование. В детстве он посещал детский сад в Париже, а также школы в Швейцарии и Великобритании. Позже молодой человек окончил один из самых престижных в Японии частный Университет Кэйо.
После бракосочетания принцесса Аяко будет вынуждена покинуть императорскую семью, так как выйдет замуж за простолюдина.
В настоящее время в японской прессе активно обсуждаются матримониальные планы принцессы Мако, старшей внучки императора Акихито, и ее однокурсника Кэя Комуро. Изначально свадьба планировалась на ноябрь этого года, однако позже торжества пришлось отложить до 2020 года. Как утверждают СМИ, причиной стали долги матери молодого человека. Родители принцессы настаивают, чтобы жених и его семья урегулировали все финансовые проблемы до бракосочетания.
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