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Китайцы не смогут попасть в Северную Корею
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КНДР на месяц прекратит прием туристов из Китая, заявили в турфирме в КНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: flickr.com
КНДР с 11 августа до 5 сентября этого года перестает принимать туристические группы из Китая, среди причин указывается подготовка к внутренним мероприятиям и необходимый ремонт отелей, сообщило в пятницу китайское туристическое агентство INDPRK, занимающееся организацией туров в КНДР.
"Внезапно! Северная Корея отказалась принимать все туристические группы, предположительно, из-за подготовки к важным мероприятиям. Как раз когда туристическая отрасль КНДР начала подниматься, все крупные северокорейские турагентства прислали извещение, что КНДР необходимо провести техническое обслуживание и ремонт гостиниц, поэтому они приостанавливают деятельность", — говорится в заявлении турагентства.
В официальном аккаунте китайской турфирмы в соцсети WeChat опубликованы фотографии писем из северокорейских турагентств на китайском языке, в одном сообщается, что "с 11 августа по 5 сентября по внутригосударственной причине КНДР прекращает принимать любые тургруппы", во втором письме причина такая же, однако фигурирует лишь 11 августа, про дату окончания ограничений на въезд ничего не сказано.
Отмечается, что с марта этого года, когда "лидер КНДР Ким Чен Ын впервые посетил Китай, число туристов в Северную Корею резко возросло, в последние три месяца ситуация такая, что ежемесячно число туристов удваивается. По данным за первые дни августа, только Пхеньян посещали около 2 тысяч туристов ежедневно".
"Конечно, 2 тысячи туристов в день для таких китайских достопримечательностей как горы Тайшань и Хуаншань — всего лишь пустяк, но для такой страны, как КНДР, куда туристам раньше вообще было невозможно добраться, такие числа даже выходят за пределы пропускной способности северокорейской туристической отрасли", — отметили в турагентстве.
В агентстве также сообщили, что в стране, которая считается одной из самых неблагоприятных для туризма в мире, сейчас сложно купить железнодорожные билеты, гостиницы переполнены.
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